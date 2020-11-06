Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM Жители Свердловской области, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции в домашних условиях, могут попросить о помощи волонтёров. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Добровольцы могут как помочь с доставкой продуктов и лекарств, так и проконсультировать заболевших по бытовым вопросам, уточнил глава региона.

Больные могут оставить свою заявку по телефону 8 800 200 34 11. «Сигналы обрабатываются в ежедневном режиме», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 23 ноября 2020 года.

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