Красногорск, , 17:26 — REGNUM Запрет на посещение музеев продлён на территории Подмосковья. Соответствующее постановление 6 ноября подписал губернатор Московской области.

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Также запрет распространяется на посещение музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Ограничения будут действовать до 22 ноября.

В то же время разрешается посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи с целью прогулок на их территориях.

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