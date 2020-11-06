Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Более жесткий контроль за масочным режимом ждет петербуржцев в ближайшие дни. Об этом объявил 6 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

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Он напомнил, что сегодня важно строго соблюдать масочный режим и избегать мест массового скопления людей: в Петербурге ставят рекорд за рекордом по числу вновь выявленных случаев заражения, ежесуточно их число уже перевалило за 1 тысячу.

С понедельника, 9 ноября, будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, обещают в Смольном. В предстоящие выходные и на следующей неделе власти также обещают усилить контроль за организациями, которые подверглись новым ограничениям.

К наиболее болезненным мерам Евгений Елин отнес закрытие фуд-кортов. «Мы рассматриваем фуд-корты не как предприятия общественного питания, а как места проведения досуга», — объяснил чиновник. Напомним, будет игровые площадки в торговых центрах также будут закрыты.

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Родители смогут выбрать, отводить ли детей в школу или оставить их дома на дистанционном обучении — этот вопрос решается через заявление и классного руководителя.

Государственные учреждения допобразования тоже переходят в онлайн, за исключением музыкальных, спортивных школ и школ искусств — всех так называемых учреждений предпрофессионального образования. Если родители захотят водить детей в частные заведения, это не возбраняется, но ответственность за здоровье ребенка тогда лежит на них, подчеркнул Елин.

«Сохраняя доступной государственную услугу, мы стимулируем семьи водить ребенка в такое общественное место», — объяснил вице-губернатор.

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Елин утверждает, что ограничения направлены в первую очередь на защиту пожилых и людей с хроническими заболеваниями от коронавируса.

«Пока не вводим режим самоизоляции, но очень настойчиво рекомендуем работодателям перевести эти категории петербуржцев на дистанционную работу», — заявил он.

Напомним, гражданам старше 65 лет также вновь рекомендуется оставаться дома, а предприятиям — отправить 30% сотрудников на удаленную работу.

За последние сутки в Петербурге зафиксирован 1171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки подтверждено 54 летальных исхода.

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