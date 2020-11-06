Калуга, , 17:23 — REGNUM Три пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в Калужской области, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди умерших: житель Жуковского района 1940 года рождения и два жителя Калуги 1938 и 1964 годов рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 89 человек.

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