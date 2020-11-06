Брянск, , 17:22 — REGNUM На дистанционное обучение перевели большинство школьников Брянской области. Соответствующее постановление подписал 6 ноября губернатор Александр Богомаз.

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Согласно документу, приостанавливается посещение школ обучающихся 5 — 11 классов. Онлайн-учёба «в порядке, определяемом администрацией образовательной организации» им предстоит до 23 ноября.

В Брянской области с начала ноября 2020 года ежесуточно выявляют более чем по 160 носителей коронавируса, в целом с начала пандемии подтверждено 13 тыс. 768 случаев заражения.