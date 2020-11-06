Нижний Новгород, , 17:19 — REGNUM Об ухудшении своего материального положения заявляют 40,2% опрошенных жителей Нижегородской области. Такие данные проводит Институт проблем социального управления по итогам опроса на тему: «Социальное самочувствие и социальный оптимизм в октябре 2020 года».

По сравнению с аналогичным замером, проведенным в сентябре этого года, количество респондентов, ответивших, что смотрят в будущее «с уверенностью и оптимизмом» немного увеличилось и составило 7,7% против 5,7%.

«Увеличилось количество людей, которые испытывают «страх и отчаяние» — с 14,4% в сентябре и 16% в октябре. При этом, уровень тех, кого всё устраивает практически не меняется, а тех, кого полностью не устраивает снижается второй месяц подряд — 33,4% в августе, 32,9% в сентябре и 28,8% в октябре», — говорится в исследовании.

По мнению директора Института проблем социального управленияМаксима Лубяного «материальное положение нижегородцев по их собственной самооценке продолжает оставаться стабильно плохим».

«Почти не меняется количество тех, у кого оно значительно улучшилось — 1,7% и немного улучшилось — 10,1%. Совокупно об ухудшении своего материального положения заявляют 40,2% респондентов. При этом, на 11% уменьшилось количество заявивших, что их материальное положение не изменилось. Конечно, цифры нехорошие. Кризисные явления в экономике, продолжающаяся пандемия, неопределенность в своем будущем — всё это очевидно выражается в настроении людей, их восприятии себя в этом мире», — сказал он.