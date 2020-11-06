Красногорск, , 17:18 — REGNUM В Подмосковье продлён запрет на проведение спортивных мероприятий. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 6 ноября 2020 года.

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Ограничение будет действовать до 22 ноября. Помимо спортивных под запрет также попало проведение физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий.

Однако в документе прописаны исключения. Ограничения не будут действовать на физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без участия зрителей.

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