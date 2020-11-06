Оренбург, , 17:15 — REGNUM Оренбургский областной суд сегодня, 6 ноября, рассмотрел рассмотрена апелляционную жалобу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова и его адвоката, а также апелляционное представление прокурора на приговор Ленинского районного суда Оренбурга от 12 августа 2020 года.

«Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы уголовного дела, доводы апелляционных жалоб стороны защиты и апелляционного представления не нашла оснований для изменения приговора», — сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы и представление — без удовлетворения. Судебное заседание длилось около семи часов.

Напомним, экс-мэр Оренбурга признан виновным в создании юридического лица через подставное лицо и в получении двух взяток на общую сумму 1 720 300 рублей. Евгений Арапову назначено наказание в четырех с половиной лет лишения свободы со штрафом в 15 млн рублей. Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Отбывать срок Арапову предстоит в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посчитала приговор Ленинского суда несправедливым и мягким. Адвокат экс-мэра настаивал на невиновности своего подзащитного.

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