Калуга, , 17:13 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 127 подтверждённых случаев.

Медики и коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе 12 тыс. 672 положительных результатов тестов получили подтверждение, 2 тыс. 961 человек находятся на лечении, 9 тыс. 622 человек выздоровели, 89 человек умерло.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1218), в Боровском районе (250), в Людиновском районе (195), в Обнинске (174), и в Кировском районе (162).

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