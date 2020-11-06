Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM Поклонники отлучённого от церкви экс-схимонаха Сергия (Романова) попытались захватить храм во имя святой Ксении Петербургской. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ в соцсети «ВКонтакте».

"Сторонники Н. В. Романова сегодня пытались захватить православный храм на Восточном кладбище и не пустить законного настоятеля», — написали в РПЦ.

В епархии уточнили, что у паствы экс-схимонаха ничего не получилось. Подробностями неудавшегося захвата в епархии пообещали поделиться позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении отца Сергия от церкви.

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