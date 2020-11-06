Москва, , 17:02 — REGNUM На несовершеннолетних приходится около 10% всех переболевших COVID-19 в столице. Об этом 6 ноября сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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По её словам, дети переносят COVID-19 легче взрослых, однако и у них могут возникнуть осложнения. Так, в столице им переболело 45 тысяч детей. Примерно 10% из них проходили лечение в больницах.

«Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания. Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 человек находятся в реанимации», — сообщила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти в столице заявили о пользе дистанта для профилактики коронавируса.

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