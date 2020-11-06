Москва, 6 ноября 2020, 16:59 — REGNUM В пятницу, 6 ноября, стартовала регистрация участников нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «ТопБЛОГ». Регистрация продлится до января 2021 года. В рамках проекта все желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои социальные сети. Главная цель проекта — создать систему социальных лифтов в сфере новых медиа.
К проекту могут присоединиться: начинающие блогеры (для быстрого старта); действующие блогеры (чтобы освоить новые площадки); авторы и креаторы (чтобы заявить о себе); эксперты (для развития личного бренда); предприниматели (чтобы масштабировать свой бизнес с помощью соцсетей).
В прямом эфире, который прошел в инстаграм-аккаунте платформы «Россия — страна возможностей» также приняли участие наставники проекта — известная телеведущая Елена Летучая и актриса и участница «Comedy Women» Наталия Медведева.
Во время регистрации, которая продлится до января 2021 года, в инстаграм-аккаунте проекта (@topblog_rsv) будут проходить открытые мастер-классы от экспертов. Они будут доступны всем пользователям.
После регистрации участники выберут одну из четырех платформ (ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок или Яндекс. Дзен), по которой им будут даваться конкурсные задания. Затем конкурсантов ждет вводный блок, в рамках которого наставники конкурса поделятся тем, как развивать личные и бизнес-аккаунты в социальных сетях. Всего в конкурсе будет 15 наставников — ведущих российских блогеров и экспертов. Среди них телеведущая Елена Летучая, певица Миа Бойка, автор вайнов Антон Каравайцев, актриса Наталия Медведева, оператор Фармин Велиев, а также Василиса Даванкова, Сергей Романович, Шевги Ахадов, Max_Fit, и другие.
Все встречи, мастер-классы и соревнования будут проходить в приложении, созданном специально для участников проекта «ТопБЛОГ». Приложение будет доступно только для участников конкурса.
Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона.
По итогам проекта предусмотрено пост-сопровождение участников со стороны наставников. Также лучшие участники проекта примут участие в блог-туре по России. В рамках блог-тура финалисты проекта посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Также 10 самых талантливых участников «ТопБЛОГ» получат рекламные контракты от партнеров проекта.