Москва, , 16:55 — REGNUM Перевод учащихся 6−11 классов позволил вдвое сократить их долю в числе заразившихся коронавирусом. Об этом 6 ноября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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«Перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы позволил сократить долю заболевших за четыре недели вдвое — с 8,9 до 4,3%. Эти меры привели и к другому позитивному результату: почти в два раза удалось сократить долю учащихся школ в общем числе заболевших», — сказала Ракова.

Вице-мэр заявила, что перед введением этой меры доля школьников в общем числе заболевших с середины августа за месяц выросла более чем в два раза — с 5% в середине августа до более чем 11% в начале октября.

Как сообщало ИА REGNUM, представители столичных властей не впервые заявляют о двукратном снижении доля заразившихся коронавирусом детей. В то же время данные оперативного штаба Москвы могут поставить под сомнение подобное высказывание.

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