Иваново, , 16:44 — REGNUM Пожилому жителю Иваново грозит штраф за нарушение режима самоизоляции — мужчина, по его словам, шёл в аптеку, когда его остановила полиция.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Мужчину остановили в ходе рейдов по контроля за соблюдением введённых антикоронавирусных мер 6 ноября на улице Богдана Хмельницкого. Пенсионер объяснил, что он идёт в аптеку. Однако на него был составлен протокол, сообщило IvanovoNews. Теперь пожилому мужчине за нарушение режима обязательной самоизоляции грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим обязательной самоизоляции в Ивановской области был введён указом губернатора 5 ноября.