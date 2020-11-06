Саранск, , 16:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 6 ноября выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 70 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 8673 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 49 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7249 жителей Мордовии. 53 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1380 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 5 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1954 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1181 человека.