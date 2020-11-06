Москва, , 16:53 — REGNUM В день в столице выявляется около 9 тысяч лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом гражданами. Об этом 6 ноября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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По её словам, к осени городские власти смогли усовершенствовать профилактическую работу с контактными лицами. В настоящий момент по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, которое позволяет выявить контактные лица.

«В среднем в день — 9−9,5 тыс. контактных лиц. Чтобы предупредить их о риске заражения, мы рассылаем адресно СМС-сообщения, а также направляем информацию по месту работы или учебы — чтобы человеку могли предоставить больничный на время изоляции. В день уходит до 6,5 тыс. таких сообщений», — сообщила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы призвали не заниматься самолечением граждан с симптомами COVID-19.

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