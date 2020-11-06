Белгород, , 16:38 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей России, педагог Владислав Шаповалов скончался 6 ноября в Белгороде, сообщает пресс-служба мэрии города. Почётному гражданину Белгородской области 30 ноября должно было исполнится 95 лет.

Владислав Шаповалов, приписав себе один год, ушёл добровольцем на войну в 1943 году из родной Днепропетровской области. Воевал на Первом Украинском фронте, награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». После войны ветеран стал филологом, 30 лет работал в школе, писал романы и повести. Владислав Шаповалов автор более 40 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.

«Владислав Мефодьевич — инициатор проекта белгородского фонда «Детская книга» в поддержку чтения детей. Его акции — передача в дар сельским библиотекам краеведческих, художественных книг, встречи в библиотеках, музеях. Открыв одним из первых в стране издательство, он продолжает просветительскую работу. Среди его изданий — исследование «Прохоровское поле», антология «Потомкам», более ста произведений местных авторов. Белгородцы знают его и как главного редактора белгородского общественно-политического, литературно-художественного и научного журнала «Звонница», материалы в который приходили со всех концов России и из‑за рубежа», — говорится в соболезновании мэрии.

Он был действительным членом академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина. Награждён медалями имени М. А. Шолохова и «За заслуги перед землей Белгородской» I степени.