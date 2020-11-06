Сыктывкар, , 16:34 — REGNUM В Коми за минувшие сутки зафиксировали рекордное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — скончались 12 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 244 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Самому молодому скончавшемуся было 39 лет, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на минздрав республики.

«Наибольшее число умерших от новой коронавирусной инфекции — это пациенты в возрасте 71 года», — пишет СМИ.

При этом, умершие от COVID-19 распределились по следующим возрастным интервалам: 39−49 лет — десять случаев (4,3%); 50−59 лет — 29 случаев (12,6%); 60−69 лет — 65 случаев (28,1%); 70−79 лет — 58 случаев (25,1%); 80−89 лет — 60 случаев (26,0%); 90−93 года — девять случаев (3,9%).