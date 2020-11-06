Владимир, , 16:34 — REGNUM Положительный результат теста на COVID-19 подтверждён у первого заместителя губернатора Владимирской области Сергея Шевченко. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова в своём телеграм-канале.

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»В связи с многочисленными запросами редакций о состоянии здоровья первого вице-губернатора С. Б. Шевченко специально получила его разрешение дать журналистам информацию по этому вопросу», — написала Петрова.

Как уточняется, Сергей Шевченко проходит лечение амбулаторно, работает в дистанционном режиме.

«В контакте с губернатором, со всеми руководителями департаментов и секретариатом. Документы смотрит по удаленным средствам связи, подписывает электронной подписью. Таким образом, курируемый им социальный блок работает в штатном режиме», — сообщила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось о заражении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги.