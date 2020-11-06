Йошкар-Ола, , 16:33 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 67 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, республика получила из федерального бюджета 25,5 млн рублей на препараты, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. По словам замглавы ведомства Татьяны Королевой, до конца текущего года лекарства должны получить 3246 человек. Бесплатные препараты получат все пациенты, которые переносят заболевание в легкой или средне-тяжелой форме. Лекарства выдаст участковый терапевт.