Москва, , 16:31 — REGNUM Московские врачи накопили большой опыт борьбы с коронавирусом. Об этом 6 ноября заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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При этом вице-мэр отметила, что среди госпитализированных большая доля приходится на тех, кто занимается самолечением.

«Это абсолютно неоправданно, коронавирус — серьезное заболевание, которое не допускает легкомысленного отношения к себе», — сказала Ракова.

По её словам, в столице отработаны четкие схемы лечения, закуплен значительный объем лекарственных препаратов, и все лекарства больным COVID-19 в Москве выдаются бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в свободном доступе остаётся 30% коечного фонда.

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