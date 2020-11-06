Стокгольм, , 17:21 — REGNUM В Швеции столичные полицейские приняли решение организовать дополнительное видеонаблюдение за Стокгольмом с воздуха в течение 6 и 7 ноября. Это связано с призывами экоактивистов из движения Extinction Rebellion провести массовые акции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Напомним, что полицейские в Швеции уполномочены применять дроны и беспилотники для контроля над соблюдением общественного порядка в крупных городах. Однако каждый раз, когда правоохранители задействуют летательные аппараты они должны уведомлять об этом жителей окрестных районов. Полицейские прибегнут к данным мерам усиления видеонаблюдения при необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в связи с недавними терактами в Европе полиция Швеции объявило о переходе в состояние повышенной готовности.

Столичные полицейские подчеркивают, что привлечение дронов 5 и 6 октября в Стокгольме никак с этим не связано. Речь идет о «расследовании, предотвращении или сдерживании преступлений и беспорядков», сообщается на сайте полиции.