Москва, , 16:23 — REGNUM В Москве на данный момент осталось свободно только 30% коечного фонда. Об этом 6 ноября сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

По её словам, в медицинские учреждения города ежедневно поступает по 1,3−1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. При этом на данный момент в столице развернуто свыше 15 тысяч коечных мест.

«В настоящий момент занято около 70% этого фонда. Имеется и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, подготовленных специально под борьбу с коронавирусом, так как они запускаются не сразу на полную мощность, а постепенно», — сообщила Ракова.

При этом вице-мэр подчеркнула, что в городе в полном объеме сохранен плановый прием больных в клиники, который на данный момент составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Причём показатели экстренной «нековидной» помощи уже превышают уровень прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы не считают ситуацию с распространением коронавируса в столице стабильной.

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