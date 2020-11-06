Кострома, 6 ноября 2020, 16:21 — REGNUM Сроки сдачи нового корпуса онкологического диспансера в Костроме могут сдвинуться из-за карантинных ограничений в Германии. Об этом сообщает администрация Костромской области.
В корпусе установлен магнитно-резонансный томограф немецкого производства. В пуско-наладочных работах техники должны принять участие специалисты фирмы-производителя из Германии, но они не могут приехать в Кострому из-за карантинных ограничений, введённых в их стране.
Окончание строительства намечено на ноябрь текущего года. Работы вошли в завершающую фазу — в здании ведется отделка операционных помещений и наружные фасадные работы. В новом корпусе будет размещаться уникальная установка для лучевой терапии (линейные ускорители), оборудование для компьютерной томографии, аппарат МРТ, хирургическое отделение на 20 коек, дневной стационар.
Строительство и оборудование нового корпуса ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», стоимость проекта составляет 2 млрд. 186 млн. рублей. Костромской онкологический диспансер расположен в здании, построенном в 1914 году, его инфраструктура не соответствует современным требованиям. На учёте в нём состоит 17 тысяч пациентов.
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