Кострома, , 16:21 — REGNUM Сроки сдачи нового корпуса онкологического диспансера в Костроме могут сдвинуться из-за карантинных ограничений в Германии. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Строительство нового корпуса онкологического диспансера в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В корпусе установлен магнитно-резонансный томограф немецкого производства. В пуско-наладочных работах техники должны принять участие специалисты фирмы-производителя из Германии, но они не могут приехать в Кострому из-за карантинных ограничений, введённых в их стране.

«Администрация региона неоднократно обращалась в профильные службы и ведомства с просьбой оказать содействие приезду специалистов. Но в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на сегодняшний момент это невозможно. О возможном смещении сроков окончания работ в связи с создавшейся ситуацией администрация региона проинформирует Минздрав России», — прокомментировали ситуацию в администрации региона.

Окончание строительства намечено на ноябрь текущего года. Работы вошли в завершающую фазу — в здании ведется отделка операционных помещений и наружные фасадные работы. В новом корпусе будет размещаться уникальная установка для лучевой терапии (линейные ускорители), оборудование для компьютерной томографии, аппарат МРТ, хирургическое отделение на 20 коек, дневной стационар.

«Новый корпус имеет колоссальное значение для онкобольных. Мы получим возможность оказывать пациентам все виды помощи в одном месте — речь идёт о качественной диагностике, оперировании, которое сейчас ведётся на базе других больниц, лучевой терапии. Больным не нужно будет ездить в Москву за лучевым лечением. Это удобнее для пациентов и правильнее идеологически. Все операции в плановом порядке будут выполняться на нашей базе в лучших операционных и с лучшим оборудованием в регионе», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM главный врач костромского онкодиспансера Владимир Унгурян.

Строительство и оборудование нового корпуса ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», стоимость проекта составляет 2 млрд. 186 млн. рублей. Костромской онкологический диспансер расположен в здании, построенном в 1914 году, его инфраструктура не соответствует современным требованиям. На учёте в нём состоит 17 тысяч пациентов.

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