Архангельск, , 16:11 — REGNUM В Архангельской области снижается темп суточного выявления зараженных коронавирусом: за минувшие сутки в регионе выявлено 359 заболевших, днем ранее — 369, два дня назад — 377.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе, наибольший прирост заболевших — 141 — в областном центре. В Котласском районе за последние сутки выявили 61 больного, в Новодвинске — 32, в Северодвинске — 24.

«Среди новых случаев также четыре завозных: один заболевший — житель Ненецкого автономного округа, приехавший в Архангельскую область, и трое — жители Поморья, вернувшиеся с отдыха в Турции», — отметили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 в регионе находятся 8105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за нехватки мест для больных COVID-19 начали перепрофилировать учреждения. Всего в регионе развернуто около 2 тысяч коек.