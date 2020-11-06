Москва, , 16:09 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Об этом 6 ноября заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Вице-мэр отметила, что впервые с мая Москва преодолела отметку в 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, что вызывает тревогу у городских властей.

«К сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — отметила Ракова.

По её словам, рост заболеваемости и госпитализаций фиксировался на протяжении недели.

«Причем, если за предыдущую неделю прирост за семь дней составлял — 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно», — заявила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье за сутки выявили свыше 2,2 тысяч новых случаев коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В ПФО выявили больше 2,2 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Читайте развитие сюжета: Ракова назвала долю свободного коечного фонда в Москве