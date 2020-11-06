Москва, , 16:06 — REGNUM В Москве арестовали акциониста Павла Крисевича, имитировавшего распятие Иисуса Христа у здания ФСБ России на Лубянке. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости.

Тверской районный суд назначил Крисевичу административный арест сроком на 15 суток.

Мужчина 5 ноября устроил акцию, привязав к рукам крест. Под его ногами горела пиротехника.

Как сообщало ИА REGNUM, российский художник-акционист Петр Павленский, которого во Франции обвинили во вторжении в частную жизнь в связи с делом политика, бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, отказался пройти психиатрическую экспертизу.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционист Павленский отказался пройти психиатрическую экспертизу