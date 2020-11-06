Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM Свердловские власти не намерены переводить детские сады на «дистант», сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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"Там потоки детей разделены гораздо больше по сравнению со школами, детей в садиках легче организовать и контролировать», — написал чиновник.

Глава региона обратил внимание, что в детских садах должны соблюдаться все эпидемиологические требования. Меры профилактики усилены, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели дистанционный режим для 6−11 классов по 14 ноября 2020 года.

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