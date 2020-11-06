Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM В Екатеринбурге возник конфликт в трамвае № 20 из-за отсутствия маски у пассажира. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», водитель трамвая отказался везти транспортное средство, пытаясь надавать на гражданина. Тот не стал надевать маску и покинул трамвай лишь после того, как транспортники вызвали полицию. Мужчина самостоятельно открыл двери вагона, повредив одну из створок.

Простой трамваев составил 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, после ужесточения требований по ношению масок в автобусах и трамваях участились конфликты между пассажирами и работниками общественного транспорта.

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