Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что дистанционный режим не будет вводиться для учеников 9 и 11 классов школ. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

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Чиновник уточнил, что указ о вводе «дистанта» для 6−11 классов уже подписан, но требования могут пересмотреть.

«Мы рассматриваем возможность выхода на учебу в обычном режиме учеников 9 и 11 классов — тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ», — написал Куйвашев.

Власти окончательно примут решение уже в ближайший понедельник, 9 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционный режим продлится по 14 ноября.

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