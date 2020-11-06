Йошкар-Ола, , 15:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 ноября выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6392 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5182 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 73 человека. 67 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. Один — за минувшие сутки. Накануне легальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1143 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 324 человека с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 1072 человека, из них у 1059 — пневмония.