Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге привились от гриппа 2 062 924 человек, это почти 40% жителей города. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Отметим, в начале кампании по вакцинации населения перед сезонном подъемом заболеваемости было объявлено, что планируют охватить 60% населения или 3 240 000 человек (в том числе в рамках национального календаря прививок 2 700 000 человек).

«Вакцины в город доставляются по графику. На сегодняшний день в город поступило в общей сложности 1 307 180 доз для взрослых, что составляет 59,42% от плана, и 435 970 доз для детей и беременных (85,48% от плана)», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Особое внимание уделяется иммунизации беременных, детей и пациентов из групп риска. Так за десять недель иммунизации было привито 437 128 человек, имеющих хронические заболевания, 423 128 детей и 11 835 беременных женщин.

«При обостряющейся ситуации с распространением коронавируса важно предупредить риски, которые несут сезонный грипп и ОРВИ. Прививка — это забота не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

В городе продолжают работу более тридцати прививочных бригад. В пяти районах у десяти станций метрополитена развернуты передвижные прививочные пункты. Еще два таких пункта действуют в Красносельском районе и один в Кронштадте.

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