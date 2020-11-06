Киев, , 15:54 — REGNUM 84% сообщений в украинских социальных сетях написаны на русском языке. Об этом сообщил 6 ноября украинский Центр контент-анализа «Пространство свободы».

Авторы исследования отметили, что в личных аккаунтах пользователей ситуация ещё более говорящая — 93% личных сообщений написаны на русском языке, а 7% на украинском.

«Украинские сегменты российских социальных сетей прогнозируемо является наиболее русифицированными, но и на YouTube также критически мало украинского контента. Facebook остаётся наиболее украинизированной сетью, если не считать TikTok, данные по которому наименее точны из-за малого количества постов», — сказано в сообщении.

По данным исследователей, на портале Youtube украинские пользователи используют русский язык в 96,8% случаев, в Instagram — 86,7%, Twitter — 78,8% и в Facebook — 73,1%.

Отметим, что полученные данные полностью совпадают с исследованием американской социологической компании Gallup, которая в 2008 году установила, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье суд отменил постановление местной власти о признании русского языка региональным.

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