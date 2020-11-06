Москва, 6 ноября 2020, 15:49 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху-католикосу Эфиопии Абуне Матфию в связи с убийством десятков верующих Эфиопской церкви в области Валлега региона Оромия.
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В своём послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви, он назвал произошедшее «страшной трагедией» и «ужасным преступлением».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в ходе нападения неизвестных в западной части Оромии, самого густонаселенного региона Эфиопии, погибли несколько десятков человек. В правительстве Оромии произошедшее назвали «террористическим актом».
Добавим, что убийства происходят на фоне вражды на этнической почве. По словам активистов, жертвами беспорядков могли стать более 100 человек.