Москва, , 15:49 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху-католикосу Эфиопии Абуне Матфию в связи с убийством десятков верующих Эфиопской церкви в области Валлега региона Оромия.

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В своём послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви, он назвал произошедшее «страшной трагедией» и «ужасным преступлением».

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о совершенном экстремистами вооруженном нападении и убийстве верующих Эфиопской церкви, — сказал патриарх. — От имени Русской православной церкви выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого ужасного преступления. Прошу Ваше Святейшество передать всем, кого коснулась эта страшная трагедия, слова утешения и духовной поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в ходе нападения неизвестных в западной части Оромии, самого густонаселенного региона Эфиопии, погибли несколько десятков человек. В правительстве Оромии произошедшее назвали «террористическим актом».

Добавим, что убийства происходят на фоне вражды на этнической почве. По словам активистов, жертвами беспорядков могли стать более 100 человек.