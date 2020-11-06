Москва, , 15:48 — REGNUM Наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса 2020 года во всём мире оказалась морская круизная отрасль. В России круизы весной были запрещены и запущены только в августе, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В Европе и США до конца 2020 года приостановлены морские круизы. Причем отмечается, что в США круизы так и не смогли начать из-за жёстких требований эпидемиологической безопасности.

В Европе к осени удалось частично восстановить турпоток на круизных лайнерах. Но вторая волна коронавируса и также жесткие меры правительств ЕС привели к остановке морских путешествий.

Как сообщало ИА REGNUM, введение туристического кешбэк за поездки по России простимулировал интернет-продажи речных круизов.

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