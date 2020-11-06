Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Роспотребнадзор начал выявлять нарушителей без масок в лифтах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления ведомства.

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По информации структуры, проверяющие провели рейд совместно с полицейскими и местными чиновниками. Составлено всего 20 административных протоколов, один из которых — на горожанина, который не соблюдал «масочный режим», будучи в лифте.

Также был найден нарушитель, который не надел маску на парковке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено почти 38 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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