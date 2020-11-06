Уфа, , 16:06 — REGNUM Ученики с 6-го по 10-й класс будут учиться дистанционно с 9 ноября по 22 ноября текущего года в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба республики. Чиновники приняли во внимание рекомендации министерства здравоохранения региона и республиканского управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что ученики с первого по пятый классы и одиннадцатиклассники будут учиться очно. А ученики с шестого по десятый класс будут обучатся в этот период дистанционно.

Отмечается, что очно будут учиться все ученики малокомплектных школ республики, где число учеников не превышает 75.

Дистанционный режим работы на этот период организуют и учреждения дополнительного образования.