Горно-Алтайск, , 15:40 — REGNUM В большинстве школ Республики Алтай каникулы для учащихся начальных классов продлены ещё на неделю, до 15 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение принято за заседании оперативного штаба.

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При этом в школу с 9 ноября пойдут лишь ученики 11 классов, тогда как все остальные с 9 по 14 ноября будут учиться в дистанционном режиме. Впрочем, есть и исключения.

«В Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском районах, где ситуация с распространением коронавируса является наиболее стабильной, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате. Исключение — школы в сёлах Усть-Кокса и Верх-Уймон, где до 12 ноября образовательный процесс продлится дистанционно», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Он напомнил, что несмотря на некоторое снижение прироста заболеваемости COVID-19 в Горно-Алтайске и Майминском районе растёт летальность среди пациентов. Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе с начала эпидемии скончались 67 носителей коронавируса.

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