Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 ноября выявили 2217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 2193 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 222 336 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 431 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 209, в Саратовской области — 193, в Самарской области — 188, в Оренбургской области — 186, в Кировской области и Пермском крае — по 182, в Пензенской области — 175, в Удмуртии — 130, в Башкирии — 99, в Мордовии — 73, в Чувашии — 64, в Татарии — 57, в Марий Эл — 48.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 44 010 случаев, в Ульяновской области — 22 057, в Саратовской области — 21 677, в Оренбургской области — 18 674, в Самарской области — 17 078, в Пензенской области — 16 266, в Пермском крае — 14 588, в Кировской области — 12 951, в Башкирии — 11 343, в Чувашии — 10 262, в Удмуртии — 9659, в Татарии — 8706, в Мордовии — 8673, в Марий Эл — 6392.

Полностью выздоровел 177 081 житель округа, за последние сутки выписаны 2382 человека. Накануне были выписаны 973 жителя ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3199 человек, за минувшие сутки скончались 46 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 34 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 42 056 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября в России подтверждено 1 733 440 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 20 582 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 296 124 жителя России, за сутки выписаны 16 955 человек. 29 887 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 378 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 407 429 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 3249 человек.

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