Москва, , 15:37 — REGNUM В Турции на Эгейском побережье на курорте Кушадасы построят необычный объект для туристов — «Марсианскую колонию», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В «Марсианскую колонию» войдут научный тематический парк, 30 бутик-отелей, школа подготовки космонавтов, симулятор марсохода. Также туристам предложат «космическое меню».

Космический комплекс позволит туристам всем желающим погрузиться в жизнь будущих покорителей Марса. Стоимость строительства тематического парка оцениваются в $2−6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в мире есть две точки, где туристы могут «побывать» на Марсе. Обе находятся в Испании — это остров Лансароте (Канары) и пещера в горах в Кантабрии.

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