Волгоград, , 15:44 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Клетском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в объединённой пресс-службе судов региона. 32-летний мужчина проведёт в СИЗО два месяца.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 ноября мать девочки вернулась домой от знакомой и не обнаружив в комнате дочь, обратилась в полицию. Днём 5 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий тело девочки обнаружили в лесопосадке вблизи хутора Поднижний. По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний сожитель матери. В ходе допроса он пояснил, что задушил девочку и, убедившись, что она не подаёт признаков жизни, спрятал её тело, после чего скрылся с места преступления.

Постановлением Клетского районного суда Волгоградской области в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2021 года.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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