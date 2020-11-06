Салехард, , 15:32 — REGNUM В ямальском посёлке Харп в доме-интернате для престарелых «Мядико» выявлена вспышка коронавирусной инфекции среди проживающих и персонала. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Госпитализировано 33 постояльца с подтверждённым COVID-19. Персонал работает двухнедельными вахтами. Работники с положительным результатом теста на COVID-19 изолированы по месту жительства. Для работы в центре привлечены специалисты из других муниципалитетов.

Руководство «Мядико» выполняет распоряжения и рекомендации Роспотребнадзора. В доме-интернате усилены меры дезинфекции, разделены потоки здоровых и больных постояльцев, ведётся наблюдение за пациентами при участии докторов Аксарковской районной больницы.