Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Очередное судебное решение оказалось не в пользу строителей Дворца бракосочетания в створе Таллинской улицы в Петербурге.

Санкт-Петербургский городской суд признал незаконными разрешение на строительство на мысе Рожок, положительное заключение комитета по охране памятников (КГИОП) и градостроительный план земельного участка.

Напомним, ранее, в январе 2020 года, Горсуд также встал на сторону градозащитников в их иске к правительству Петербурга, когда они оспаривали законность постановления от 2009 года.

Мыс Рожок находится на правом берегу Невы напротив Александро-Невской Лавры. Участок выкупили у города в собственность за 5 млн рублей в 2009 году, тогда же был утвержден и проект планировки территории. В 2014 году в проект были внесены поправки.

Истцы указывали, что вместо Дворца бракосочетания на этом месте планируется «обычный бизнес-центр», и миссия ЮНЕСКО высказалась против застройки мыса Рожок по итогам визита в Петербург в марте 2019 года. Но среди аргументов градозащитников были и формальные, так как, убеждены они, поправки в постановление от 2014 года были приняты без согласования с Министерством культуры, которое согласовало их лишь задним числом в 2019 году.

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