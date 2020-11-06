Уфа, , 16:04 — REGNUM Руководителя управляющей компании в Башкирии обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Бирске 1 февраля текущего года в квартире пятиэтажного дома было найдено тело 18-летнего мужчины и находящейся без сознания 14-летней девушки. Девушка на следующий день умерла в медучреждении. Пострадавшие погибли от отравления угарным газом.

Специалисты установили, что в вентиляционных каналах и дымоходе этого жилого помещения не было тяги, поэтому продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скапливались в квартире. Это и стало причиной гибели молодых людей.

По версии следствия, 47-летний директор ООО «Управляющая компания жилищным фондом», которое обслуживало этот многоквартирный дом, заключил договор на выполнение работ по содержанию газового оборудования внутри дома с предприятием, которое не было специализированным для таких работ, поэтому работы по очистке, ремонту и проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов фактически не проводились.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть людей.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены и другие нарушения в работе системы вентиляционных каналов и дымохода этого дома. Сейчас в доме ведутся работы по устранению неисправностей, а газоснабжение отключено. Расследование дела продолжается.

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