Красногорск, , 15:36 — REGNUM Больше всего новых случаев коронавируса среди округов Подмосковья за сутки было выявлено в Одинцове. Об этом 6 ноября сообщил оперативный штаб Московской области.

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Сообщается, что в этом округе за сутки было официально подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Следом идёт Орехово-Зуево, где зафиксировано 36 заражённых лиц. Замыкает тройку Раменское с 34 случаями подтверждённого коронавируса.

Всего за минувшие сутки в Московской области выявлено 605 новых случаев заражения коронавирусом.

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