Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM Торговый центр «Кит» (Екатеринбург) соблюдает все требования Роспотребнадзора, заявили в руководстве ТЦ местным СМИ.

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Ранее глава города Александр Высокинский пригрозил закрыть торговый центр за возможные нарушения эпидемиологических норм. В торговом центре опровергли обвинения в несоблюдении требований.

За весь период режима повышенной готовности в отношении ТЦ не было составлено ни одного протокола о нарушении требований Роспотребнадзора, добавили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили особый режим для профилактики COVID-19 по 23 ноября 2020 года.

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