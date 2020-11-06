Волгоград, , 15:31 — REGNUM 56 возгораний на общей площади в 1,2 тысячи гектаров зарегистрировано и ликвидировано в лесах Волгоградской области летом 2020 года. Причиной пожаров в основном стал человеческий фактор, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе администрации региона.

Итоги пожароопасного сезона подвели в лесничествах Волгоградской области. Особый режим был установлен с 1 апреля по 31 октября 2020 года. За это время в лесном фонде зарегистрировано и ликвидировано 56 возгораний. Их общая площадь составила 1200 га. Особо сложная ситуация складывалась на территории Волгоградского, Даниловского, Светлоярского, Урюпинского, Ольховского и Калачевского лесничеств. В основном, к возникновению огня были причастны люди. В этом сезоне режим чрезвычайной пожароопасности продлился 110 дней (при среднем многолетнем значении в 80 суток).

Лесные патрули провели свыше 16 тысяч рейдовых и контрольных мероприятий. За различные нарушения вынесены постановления на общую сумму штрафов более одного миллиона рублей.