Иркутск, , 15:23 — REGNUM Несмотря на достаточно сложную ситуацию с распространением коронавируса, в Иркутской области изыскали возможность открыть ещё 130 кислородных коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам внеочередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске и Ангарске планируется открыть еще 130 кислородных коек Пресс-служба правительства Иркутской области

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Уже известно, что монтаж кислородной системы почти закончен в медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО). Там планируется развернуть 60 коек. Ещё 70 коек с кислородом будут открыты в Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей).

«Эпидемиологическая ситуация остается крайне сложной, количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 014 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека.

Одним из главных направлений в борьбе с эпидемией остается увеличение коечного фонда, нужно рассмотреть все возможности для размещения пациентов», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая, на данный момент ковидные госпитали развернуты в 52 лечебных учреждениях Иркутской области. В них располагаются семь основных и 50 дополнительных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 5061 койку, из них 1139 — с кислородной поддержкой.

Вместе с тем доля свободного коечного фонда составляет пока не более 14%. Среди медучреждений, в которых изыскиваются возможности открытия или расширения инфекционных госпиталей, кроме медсанчасти ИАПО и перинатального центра в Ангарске — Шелеховская районная больница, Иркутская городская больница №3, строящиеся на средства инвесторов госпитали в Братске, Тайшете и Шелехове. Для долечивания пациентов с пневмониями планируется привлечь ресурсы санаториев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 6 ноября, выписался из госпиталя, где он проходил лечение с подтверждённым SARS-CoV-2, и сразу провёл совещание.

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