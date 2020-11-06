Джакарта, , 15:21 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан выделил из бюджета 254 млрд рупий ($17 млн) на приобретение земли для захоронения погибших от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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«Правительству провинции Джакарты по-прежнему нужна земля для захоронений во время пандемии», — заявил Анис Басведан.

С другой стороны, Анис Басведан заявил, что в настоящее время правительство Джакарты следит за строительством нового участка на кладбище Роротан.

Ожидается, что места для захоронения погибших от COVID-19 закончатся в конце ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 429 574 носителя коронавируса и 14 442 случая смерти.

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