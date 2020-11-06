Москва, , 15:30 — REGNUM Распоряжение правительства Дании уничтожить всех норок на зверофермах из-за участившихся случаев заражения среди этих животных мутировавшим коронавирусом вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Коронавирус головного мозга это очень опасно для окружающих», — считает пользователь Максим.

Многие комментаторы восприняли данную новость, как совершенный абсурд. По их мнению, уничтожать животных лишь из-за подозрения, мол, они могут распространять мутировавший коронавирус является антигуманным.

«Это всемирная шизофрения уже. Пусть всех остальных животных ещё на коронавирус протестируют. И найдут его у всех (потому что коронавирус распространён среди всех теплокровных, и от него давно есть вакцина, например для собак и кошек, норкам её тоже вводят), и всех уничтожат. Совсем рехнулись, вирус у них мутировал…», — написал пользователь V.

Другие комментаторы отметили, что выступают против существования подобных звероферм. Пользователи считают, что животные не должны жить в неволе, а мех, который они приносят, можно заменить на искусственный.

«Надо, чтобы не было никаких звероферм вообще и никто не носил мех! В некоторых странах Европы зверофермы, кстати, запрещены. А жалеющим норок-следите за тем, что вы носите и едите, а этих животных так или иначе бы убили не сегодня, так через полгода. Разве, что Дания понесет убытки, но для такой обеспеченной страны это мелочи», — пишет пользователь Alena.

Нашлись и те, кто взволновался по поводу подобных звероферм на территории России. Они не уверены в том, что местные чиновники, испугавшись опыта Дании, не начнут уничтожать животных.

«Так в Калининграде тоже есть ферма в Кострово по выведению норок и они обмениваются животными, эта участь ждёт и калининградских норок тоже? Понятно, что Дания поддержит своих фермеров, и будут выплачены огромные компенсации компаниям, но мы то не Дания далеко, и люди лишатся работы и дохода! Но судя по тому, как сейчас власть относится к ковид больным, ждать от неё правильных решений, и шагов не приходится!», — пишет Елена Р.

Напомним, 5 ноября правительство Дании распорядилось уничтожить всех норок на зверофермах из-за участившихся случаев заражения среди этих животных мутировавшим коронавирусом.